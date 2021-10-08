Gediz'de “Sağlık için bir pedal da sen çevir” etkinliği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrenciler ilçe içinde bisiklet turu yaptı.

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Kapsamında "Sağlık için bir pedal da sen çevir" bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Spor öğretmenleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Bisikletlerle Gediz turu yaparak vatandaşları bisiklet binmeye davet ettiklerini belirten Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Gençlerimize bisikleti sevdirmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını kazandırmayı istiyoruz. Bu amaca öncülük eden başta Kaymakamımız Hakan Alkan’a ve daire amirlerimize ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze, antrenör ve sporcularımıza herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayarak ilce turu ile devam eden etkinlikte 50 metre kız ve erkek hız yarışması ile en hızlı bisiklet sürme yarışması ilçe stadında yapıldı. Dereceye giren sporculara madalya verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.