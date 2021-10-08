Çiftçiler kış hazırlıkları konusunda bilgilendirildi

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Kütahya Tavşanlı ilçesi Sekbandemirli ve merkez Gölcük köylerinde çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve teknik personeller tarafından bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bordo bulamacının meyve ağaçlarındaki önemi anlatıldı. Bahçe tesisinde kış hazırlıkları konusunda bilgi verilip karşılaşılan sorunlar hakkında konuşuldu.

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