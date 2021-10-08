Motivasyon Tırı Altıntaş’ta çocuklarla buluştu

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Kütahya Valisi Ali Çelik himayelerinde oluşturulan Motivasyon Tırı, Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için Beşkarış köyüne geldi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve öğretmenlerinde katıldığı Motivasyon Tırında öğrenciler düzenlenen aktiviteler ve oyuncaklarla doyasıya eğlendiler.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kudret Armağan tarafından öğrencilerle gerçekleştirilen eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin hafızalarından depremin olumsuz etkilerinin silinmesi ve yerini yaşadıkları neşeli anların alması amaçlandı.

Motivasyon Tırına Beşkarış İlkokulu, Yolçatı İlkokulu, İstiklal İlokulu ve Zafer İlkokulu öğrencileri katıldı. Kaymakam İrdelp başta Vali Ali Çelik ve Kudret Armağan olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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