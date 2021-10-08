Kütahya'da farkındalık yürüyüşü

Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) iş birliği çerçevesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

Yürüyüşe, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi toplulukları ve Kütahya Yeşilay Spor Kulübü sporcuları da destek verdi.

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay’ın gençlerle birlikte projeler düzenlemek ve faaliyetler yürütmesinden mutluluk duyduğunu belirten Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, “Kütahya Yeşilay Şubesi olarak, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü’nü organize ettik. İlimizdeki kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve ortak çalışmalar geliştirerek bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ilkokullarda, ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşıp çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bağımlılıklar konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve sizleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Hepimiz için bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve huzurlu bir dünya diliyoruz” dedi.

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