DPÜ’den Yeşilay’ın 'Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü'ne destek

Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde üniversite öğrencileriyle düzenlenen Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşünde Dumlupınar Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve öğrencileri tarafından temsil edildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe Kütahya Valisi Ali Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Genç Yeşilay Topluluğu ile Üniversiteden farklı öğrenci toplulukları, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri ve Kütahya Yeşilay Spor Kulübü sporcuları da destek verdi.

Dumlupınar Üniversitesinde “Dumansız Kampüs” projesini de yürüten Yeşilay'dan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada "Sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine büyük önem veren Yeşilay, bu doğrultuda gençlere yönelik birçok faaliyet ve proje gerçekleştiriyor. 'Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü' gibi etkinliklerin yanı sıra spordan sanata farklı alanlarda önleme ve farkındalık projeleri hayata geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

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