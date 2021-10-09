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Emilia Saiz: Aracı şehirler, iş bulma gibi sorunlarının çözülmesinde kritik önem sahip

DHA

Emilia Saiz: Aracı şehirler, iş bulma gibi sorunlarının çözülmesinde kritik önem sahip


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz, "Aracı şehirler özellikle dünyanın iklim krizi, iş bulma ve istihdam gibi önemli sorunlarının çözülmesi için kritik öneme sahip. Kütahya, seramik şehri ve seramik yıllardır dirençliliğin sembolü. Bu gibi iş alanları daha fazla yaratılırsa, küçük şehirlerden büyük şehirlere giden göç önlenecek" dedi.
UCLG tarafından düzenlenen ve Kütahya´da 4 gündür devam eden `2. Dünya Aracı Şehirler Forumu´ tamamlandı. Kütahya Belediyesi meclis salonunda 60´tan fazla ülkeden 500 üst düzey temsilci, çevrimiçi ve yüz yüze yapılan görüşmelerde iklim, göç ve küresel ısınma konularını masaya yatırdı.  Forumun son gününde gerçekleştirilen oturum 5 farklı dilde online olarak yayınlandı.   UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, dünya genelinde şehirler ve sorunlarının konu edildiği formda büyük kentlere göç nedenlerini anlattı. 
Küçük şehirlerin çok daha fazla öneme sahip olduğunu kaydeden Saiz, "Burada bu şehirleri bir araya getirerek sorunlarını paylaşmalarını ve birlikte karar vererek güçlenmeleri için onları yönlendiriyoruz. Aracı şehirler özellikle dünyanın iklim krizi, iş bulma ve istihdam gibi önemli sorunlarının çözülmesi için kritik öneme sahip. Aracı şehirlerden Kütahya´da iklim krizi ve göçün nasıl önlenebileceğine dair gözlemlediğimiz çok güzel bir örnek var. Burası seramik şehri ve seramik yıllardır dirençliliğin sembolü. Bütün Kütahya´nın bu alanda çalıştığını gördük. Bu da demek oluyor ki, seramik dirençli ve sürdürülebilir bir alan. Bu gibi iş alanları daha fazla yaratılırsa, küçük şehirlerden büyük şehirlere giden göç önlenecek. Bütün bunlar için yapmamız gereken Aracı şehirlerin güçlendirilmesi, yaşam kalitesini artıracak olanakların sunulması" dedi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise forumdaki sonuçların tüm dünyaya duyurulacağını belirterek şunları söyledi:
"Çevrimiçi olarak 60´ın üzerinde ülke ve 500´ün üzerinde bir katılımcı forumda bilgileri paylaştılar. Ülkemiz sınırları içerisinden de seramik şehirlerinden 10´a yakın şehrimizin temsilcileri katıldı. Bu forumdan sonra Türkiye Seramik Şehirleri Ağını kurup, Avrupa Seramik Şehirleri Ağına üye olma konusunda da girişimlerimiz sürecek. Bu konuda da inanıyorum ki, paydaşlarımız Türkiye´de seramik üretiminin yüzde 80´ini karşılayan Kütahya´nın hakkın teslim edeceklerdir. Dünya seramik piyasasında da ciddi bir paya sahip olan ilimiz özellikle çini, seramik ve porselen sanayinde uluslararası karşılığını alacaktır" şeklinde konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-10-09 18:09:42

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