OSB'lerdeki istihdam bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı

Kütahya’nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla İl Ekonomi Toplantısı düzenlendi.

İl Ekonomi Toplantıları’nın önemine dikkat çekerek istişarelerin süreceğini kaydeden Vali Ali Çelik, “Sahip olduğumuz en büyük değer Kütahya. Kütahya’yı marka haline getirmeliyiz. Bunun bir parçası ilçelerimiz, iş insanlarımız, üniversitelerimiz. Onların kendi değerlerinden bir bütün olarak değerlendirip Kütahya markası oluşturmalıyız. Kütahya markası için herkesin sorumluluk alması, yol açması, bazen kendisinden fedakârlık etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kamu yatırımları hakkında bilgiler veren Vali Ali Çelik, 2021 yılında uygulanan projeler için 1 milyar 438 milyon TL’lik yatırım öngörüldüğünü, 595 milyon TL harcama yapıldığını söyledi. En büyük yatırımın 233,6 milyon TL ile ulaştırmaya yapıldığını kaydeden Vali Çelik, madenciliğe 114 milyon TL, tarıma 52,4 milyon TL, eğitime 47 milyon TL, diğer kamu hizmetlerine 88,8 milyon TL harcama yapıldığını aktardı.

Kütahya’da son iki yılda 89 işletmenin 4,6 milyar TL tutarında teşvikli özel sektör yatırım kararı aldığını hatırlatan Vali Çelik, “Yatırımların tamamlanmasıyla toplam 3 bin 685 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor” dedi.

Vali Çelik, 2021 yılında il genelinde faaliyet gösteren 6 OSB’de istihdam edilen kişi sayısının 2020 yılı sonuna göre yüzde 22 artarak 15 bin 461’den 18 bin 832’ye yükseldiğini belirtti.

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