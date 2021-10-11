Kütahya’da 2 ruhsatsız tabanca ve 1 telsiz ele geçirildi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta bulunan iki kişinin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 15 fişek ile telsiz ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde durdurulan araçta bulunan Ö.K. (44) ve M.K. (46) isimli şahısların yapılan üst ve araç aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 15 fişek,1 adet kesici alet, frekans ayarları değiştirilmiş telsiz ile 1 adet siren tertibatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ele geçen malzemeler gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi.

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