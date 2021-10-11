(ÖZEL) Tarihi hükümet konağının maketini yaptı Emekli vatandaş, 6 yıl boyunca emek vererek 23 bin 457 parça ile tarihi yapının devasa maketini ortaya çıkardı Mehmet Orhan Elagöz, "Eserimin sergilenerek halkın beğenisine sunulmasını istiyorum"

Kütahya’da yaşayan 69 yaşındaki emekli Mehmet Orhan Elagöz, tescilli anıtsal yapı olan ve günümüzde Kütahya Adalet Sarayı olarak kullanılan Hükümet konağının maketini yaptı.

Altı yıl boyunca emek vererek 23 bin 457 parça ile tarihi yapının devasa maketini yapan Elagöz, eserinin sergilenerek halkın beğenisine sunulmasını istiyor. 2020 yılında maketini tamamlayan Elagöz, “Ortaokula giderken sürekli hükümet konağının yanından veya içinden geçiyorduk. Her geçişimde o binayı özenle seyrederdim. Birçok defa rüyalarımda bile görmüştüm. Bu yapının ihtişamı, estetik yapısı breni çok etkiliyordu. Bu maketi öyle bir yapmam gerekiyordu ki, bire bir aynısı olmalıydı” diye konuştu.

Elagöz, maketinin halkın görebileceği şekilde sergilenmesinin kendisini çok mutlu edeceğini ifade ederek, “Hükümet Konağı’nın detayları çok fazlaydı. Çinilerin, taş duvarların, kiremitlerin gerçek olması gerekiyordu. Toplam 3 bin 728 adet kiremit ve 114 adet mahya kullanılmıştı. Ben sabırla bunları yapmaya karar vermiştim ve uzun süre uğraşarak elimden geleni yaptım. Maketle uğraşırken zamanı unutuyordum. Çünkü merak ve sabır olunca zor gelmedi. Atölyemde çayım kahvem olduğu için rahatlıkla çalıştım. 2020 yılının sonuna kadar süren çalışmalarımın meyvesini aldım diye düşünüyorum. Maketin çatısında, pencerelerinde malzemeleri eski kuru ağaçlardan oluşuyor. Çini malzemesi satan arkadaşlarımdan karolar temin ettim. Çini çalışmalarında aslındaki gibi mavi turkuaz hakimiyetini korumam gerekiyordu. Mercek ve ışık kullanarak bu desenleri kullandım. Çinileri yapmak uzun zamanımı aldı" ifadelerini kullandı.

Elagöz, tarihi hükümet konağı binasının zamanın valisi Fuat Paşa tarafından 1905 yılında yaptırıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.