Tarihi Emet Han'ı restore edilecek

Emet İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantısında tarihi Emet Han'ının Cevizdere Okul arsası ile takasının onaylandığını açıkladılar.

Emet Belediyesince kamulaştırılan ve Zeytinoğlu Han’ı olarak bilinen Emet Han’ı, Cevizdere ilkokulu arsası ile takas yolu ile İl Özel İdaresine devrediliyor.

İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantısında gündeme getirilen konunun görüşülerek gerçekleşmesi adına gerekli kararların alındığını belirttiler.

İl Genel Meclisi gündemine giren ve başkanlığa sunulan dilekçede, “ 5534/5513 hissesi Kütahya il özel idaresine ait Kütahya ili Emet ilçesi Dere Mahallesi 469 ada 1 parselde bulunan 5 bin 513 metrekare yüzölçümlü “Kargir 3 katlı okul binası” nitelikli taşınmazın, mülkiyeti Emet Belediyesine ait Emet ilçesi Hamam mahallesi 741 ada 36 parselde bulunan 966. 92 metrekare yüzölçümlü içinde 8 dükkan bulunan avlulu han nitelikli taşınmaz ile başa baş takas/trampa edilmesi talebi Emet Belediyesinin 10 Eylül 2021 tarih ve 986 sayılı yazıları ile tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu bu taşınmazların takası/trampası konusunun görüşülüp karara bağlanması için evrakın gündeme alınmasını arz ederim” denildi.

Emet İl Genel Meclisi Üyeleri Elmacı ve Mallı, konunun İl Genel Meclisinde görüşülerek trampaya onay verildiğini, Emet Belediye Meclisinde alınacak karar sonrası da işlemin gerçekleşeceğini belirttiler. İşlemler tamamlandıktan sonra ise İl Özel İdaresince Kültür Bakanlığı vasıtası ile tarih han aslına uygun restore edilecek.

İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, Emet Han'ının restore edilerek ilçe kültür mirasına kazandırılmasında verilen destek için Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, mecliste destek veren tüm İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür etti.

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