Kütahya’daki kadın kooperatifleri YÖREX Fuarı’na katılacak

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Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) bu yıl kapılarını 20 Ekim’de açacak. Kütahya’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, Kütahya’nın değerlerini YÖREX Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturacak.

Fuara, Kütahya’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri de katılarak Kütahya’ya özgü yöresel ürünleri, el emeği göz nuru çalışmalarını ziyaretçilere tanıtacak.

Konuyla ilgili yapılacak çalışmalar Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin başkanlığında istişare edildi.

Toplantıya; Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Aylin Girgin Oğuz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay, Zafer Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsası yetkililer ve kadın kooperatiflerinin başkanları katıldı.

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