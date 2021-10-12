"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine (ÇEKOM) bağlı evlerde kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan Vali Çelik, kız çocuklarının her biriyle tek tek ilgilendi, çeşitli hediyeler verdi.

Kutlama programı, Vali Çelik’in çocuklarla birlikte pasta kesmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.