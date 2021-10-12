Gediz Tarım ve Orman Müdürlüğünden haşhaş üreticilerine ÇKS uyarısı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve köylerde bulunan haşhaş üreticileri bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez çiftçilere kota, ÇKS belgesi ve yapmaları gereken başvurular hakkında bilgi verdi.

Dönmez, Gediz’de haşhaş ekimi kotasının Toprak Mahsülleri Ofisi belirlediği 30 dönümü geçmeyeceğini söyledi.

Müdür Kaan Dönmez, şunları kaydetti: “Haşhaş ekiminde hangi çiftçilerin başvurabileceği ile ilgili muhtarlarımıza bilgi aktardık. Haşhaş ekecek çiftçilere ÇKS belgesi alınması, çiftçilerin hangi şartlarda haşhaş ekimi için başvurabilecekleri, alım fiyatları ve başvuru tarihleri gibi konularda bilgisini verdik” ifadesini kullandı.

Öte yandan Dönmez, haşhaş ekimi yapacak çiftçilerin başvurularını 30 Ekim 2021 tarihine kadar yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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