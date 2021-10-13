150 personele “Teşekkür belgesi”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde meydana gelen sel afetinin ardından Kütahya’dan çalışmalara katılan 12 kurumdan 150 personele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.

11 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Kastamonu Küre’de görevlendirilen Vali Ali Çelik, Kütahya’nın sel afetinin yaralarını sarmak için birlik ve beraberlik içerisinde seferberliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Kastamonu’ya hareket edileceği gece Kütahya’da herkesin elini taşın altına koyduğunu ve bu tablodan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, “İhtiyaçların giderilmesi için ulaştığımız yerlerin hiçbirinden olumsuz cevap almadık. Ulaştığımız herkes tereddüt etmeden her şeyi sundu, devletimiz ve milletimiz için elini taşın altına koydu. Görevlendirilen personelimiz hiçbir tereddüt göstermeksizin çantasını aldı geldi, kaç gün kalacağını dahi sormadı. O gece şahit olduğum güçlü bir birliktelik ruhu bana büyük bir inanç verdi” diye konuştu.

Kastamonu’daki görevin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti de paylaşan Vali Çelik, “12 kurumdan 150 personelimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, işletmeler verilen görevin ifası için bir çaba içerisine girdi. Büyük memnuniyet duydum. Hep beraber çalıştık ve görevimizi başarıyla yerine getirdik. Her birinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından personele teşekkür belgeleri verildi.

Programa; Vali Ali Çelik ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe belediye başkanları, STK Temsilcileri, ETİ Bor, TKİ, GLİ yetkilileri ile afet bölgesinde görev alan kurumların müdürleri katıldı.

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