Gediz Fen Lisesi öğrencisi milli takım seçmelerine davet edildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Fen Lisesi 9.sınıf öğrencisi Cumali Say U15 Futbol Milli Takım davetlisi olarak Bursa’ya çağrıldı.

Gediz Gençlik ve Spor Kulübünün ve Alt Yapı Proje Ortağı Altınordu Gediz Spor Okulu Bünyesinde Yetişip Alt yaş Grubu Futbol Takımlarında Oynadıktan Sonra İnegölspor’a Transfer Olan Cumali Say, 15 Yaş Altı Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi.

Genç milli takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan 15 yaş altı seçmeleri Bursa’da tamamlandı. Turnuvaya Gediz FenLisesi 9.Sınıf öğrencisi ve İnegölspor futbolcusu Cumali Say da davet edildi. Bursaspor Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan seçme maçlarına Gediz’den davet edilen Cumali Say katılım sağladı ve hünerlerini sergiledi.

Genç milli takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında, U15 milli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

