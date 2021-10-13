Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Gediz’i ziyaret etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Gediz’i ziyaret ederek Milli Eğitimle ilgili bilgiler aldı.

Ziyaret kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer İlkokulu, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştiren Hasan Başyiğit öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmetçik Ortaokulunda kurum ve okul müdürleriyle de toplantı yapan Başyiğit’e Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca okullarda alınması gereken Covid19 tedbirleri, akademik başarıyı arttırmaya yönelik faaliyetler, Kütahya Eğitim ve Gelişim (EGEP) programının tanıtımı, güçlendirme ve yatırımlar, ilçenin ihtiyaçları gibi konular görüşüldü.

Hasan Başyiğit Gediz ziyareti çerçevesinde Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile de bilgi alışverişinde bulundu.

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