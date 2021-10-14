67 yaşındaki kadını 800 bin lira dolandıran çete çökertildi (2)



`ALDIKLARI ALTINLAR BENİM 52 SENELİK EMEĞİMDİ´

Kütahya´da telefonla dolandırıcılık şüphelilerinin 800 bin liralık altınını çaldığı Fatma Dobur (67), şüphelilerin yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Çalınan altınları biriktirmek için 52 sene çalıştığını anlatan Dobur, "Telefon geldi, `bankaya altın yatırmışsın, kasa kiralamışsın. Bankanın içinde çalışan memurlar senin altınlarını sahte altınlarla değiştirmiş. Emniyet müdürü altınları istiyor, laboratuvarda kontrol edilecek. Acele al gel, biz polisiz, savcıyız´ dediler. Aklım çıktı. 52 senelik emeğim onlar benim. Yemedim içmedim, çöplerden odun topladım. Ama beni yiyecek emeğimden hasret koydular. Benim hırsızlarım yakalanmış. Altınlarımı geri getirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Onlar beni tanımıyor ben onları tanımıyorum. Alıp gittiler. Benim derdim bu. Allah bin kere razı olsun savcılarımızdan, emniyet müdürümüzden, polisimizden. Karşıma getirsinler bunları benim. Aç duruyorum, bir şey yapamıyorum. Polislerimize dua ediyorum. Allah´ım onları kötü insanlarla karşılaştırmasın" diye konuştu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü´nün düzenlediği operasyonla çökertilen çetenin 8 şüphelisi ise işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi´ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-10-14 16:43:36



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