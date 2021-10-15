Hisarcık'ta Hızlı Klavye Kullanım Kursu açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hızlı Klavye Kullanım (F klavye) Kursu açıldığı bildirildi.

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bilgisayar laboratuvarında verilen toplam 72 saat süreli Hızlı Klavye Kullanım kursuna 29 kursiyer katılıyor.

Kursiyerlere F Klavyeyi hızlı kullanma tekniklerinin öğretildiği Hızlı Klavye Kullanım kursunun aralık ayına kadar devam edeceğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” Her yıl açılan Hızlı Klavye Kullanım kursu sayesinde Hisarcık içinden ya da dışından kursa gelerek, hızlı klavye kullanma becerisini geliştiren kursiyerler aldıkları belgelerle ve kazandıkları yetenekle çeşitli adliyelerde Zabıt Katibi olarak işe başlamışlar ya da görevlerinde yükselmişlerdir. F Klavye Kursları istihdam oluşturma noktasında katkı sağladığı için önemi büyüktür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.