Emet Belediyesi'nden “Sürdürülebilir Şehircilik” projesi çalışmaları

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 adet kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Program kapsamında 2329 Eylül tarihleri arasında verilen eğitimlere Emet Belediyesi ilgili personelleri de katıldı. Sürdürülebilir Şehircilik projesi çalışmaları kapsamında sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve Emet ilçesine 4 adet kreş yapımı için Emet Belediyesi Dünya bankasından kredi kullanacak.

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