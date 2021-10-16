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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan koyunlar dronla bulundu

İHA

Kaybolan koyunlar dronla bulundu

Kütahya’da bir yayladan kaybolan 40 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri 4 saat sonra kaybolduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 5 kilometre mesafede dronla buldu.
Alınan bilgiye göre, Okçu Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kısa (67) isimli şahıs jandarmaya Okçu Mahallesi Acep Yaylası mevkiinde 40 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi. Derhal belirtilen bölgeye intikal eden Merkez Karakol ve Komando Bölük Komutanlığı ekipleri dron destekli arama tarama faaliyeti başlattı.
Yaklaşık olarak 4 saat süren arama sonucunda 40 küçükbaş hayvan kaybolduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Acep Yaylası Salvar mevkiinde dronla tespit edildi. Daha sonra 40 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

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