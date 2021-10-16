Gediz'de minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı 



Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gediz-Uşak karayolu üzerindeki Gediz Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz'den Uşak istikametine giden Ramazan Şahin yönetimindeki 43 FA 617 plakalı minibüs, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nden ana yola çıkmaya çalışan İbrahim Özkahya'nın kullandığı 43 ABD 841 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü Ramazan Şahin ile otomobil sürücüsü İbrahim Özkahya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Durmuş yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-10-16 20:41:34



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