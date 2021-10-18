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Rektör Uysal: “Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul ediyoruz”

İHA

Yükseköğretim Kurulunun Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde son iki yılda zirvede yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Gediz ve Simav Meslek Yüksekokulları ile Simav Teknoloji Fakültesi turuncu bayraklarını teslim aldı.

Rektör Uysal: “Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul ediyoruz”

Yükseköğretim Kurulunun Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde son iki yılda zirvede yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Gediz ve Simav Meslek Yüksekokulları ile Simav Teknoloji Fakültesi turuncu bayraklarını teslim aldı.
Turuncu bayrağa hak kazanan akademik birimlere bayrak ve sertifikalarını teslim etmek için Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas'ın yer aldığı Üniversite heyetinin ilk durağı Gediz Meslek Yüksekokulu oldu. Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrağını ve sertifikasını teslim eden Üniversite heyeti, Müdür Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu ve idari personellerden Meslek Yüksekokulunda yürütülen çalışmalar ve devam eden eğitim hakkında bilgi aldı. Üniversite heyeti, görüşme sonunda MYO yönetici ve öğretim üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Kaymakam Hakan Alkan'ı da makamlarında ayrı ayrı ziyaret eden Rektör ve Rektör Yardımcısına Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu ve MYO heyeti de eşlik etti. Gediz'deki eğitim etkinlikleri, öğrenci yurtlarının durumları, gereksinimler ve projelerin ele alındığı görüşmelerin sonunda Rektör Uysal, görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.
Gediz'in ardından Şaphane ilçesine geçen Rektör ve Rektör yardımcısı burada Kaymakam Burhanettin Yavaşi ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan'ı makamlarında ziyaret eden Üniversite heyeti, ilçedeki eğitim etkinlikleri, öğrenci yurtları ve üniversitenin ilçedeki çalışmaları hakkında ilçe yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeler karşılıklı başarı dilekleri ve hediye sunumları ile sona erdi.
Şaphane Meslek Yüksekokulunda Doç. Dr. Murat Özalp ve MYO yönetimi tarafından karşılanan Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Gavas, idari personellerden Meslek Yüksekokulunun çalışmaları, gereksinimleri ve eğitim etkinlikleri hakkında bilgiler aldı.
Şaphane'nin ardından Simav'a geçen Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Gavas, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü makamlarında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Rektör de Üniversitenin Simav'daki çalışmalarını ilçenin yöneticilerine aktardı.
Simav Kaymakamlığı ve Simav Belediyesine yapılan ziyaretlerin ardından Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesindeki Simav Teknoloji Fakültesine ve Simav Meslek Yüksekokuluna turuncu bayraklarını teslim edildi.
İlk olarak Simav MYO Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal'a turuncu bayrağı sunan Rektör, ardından Simav Teknoloji Fakültesinin turuncu bayrağını aynı zamanda Simav Teknoloji Fakültesinin Dekanı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas'a teslim etti. Daha sonra Rektör Uysal başkanlığında düzenlenen toplantıda Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmaları konuşuldu.

“Kazanmadığımız tüm bayrakları kazanmak için çalışıyoruz”
Kazanmadıkları tüm bayrakları kazanmak için çalıştıklarını söyleyen Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin iki yıldır YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde zirvede yer aldığını hatırlatarak üniversitenin gelecek yılki ödüllerde de zirvenin en büyük adayı olduğunu kaydetti.
Turuncu bayraklarını teslim alan Gediz ve Simav Meslek Yüksekokulları ile Simav Teknoloji Fakültesinin idarecilerine teşekkür eden Rektör Uysal, "Daha önce de ifade ettiğim gibi binalarımızı, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarımızı tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece fiziki engelleri kaldırması yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz yapması ile değil, sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmesi ile değil, insani duruşu ile sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul ediyoruz. Turuncu bayraklarımızın tamamını ilçelerimize teslim ettik. Şimdi gelecek yıl için hazırlanma zamanı. Henüz bayrak kazanmamış birimlerimiz ilk bayraklarını almak için, turuncu bayrak kazanan birimlerimiz ise mavi ve yeşil bayrak kazanmak için çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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