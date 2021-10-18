Emet ve Hisarcık jandarmasından ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekipleri ortaklaşa asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdiler.

Hisarcık ve Emet Jandarma trafik ekiplerinin Hisarcık Simav karayolunun 5'inci kilometresinde yaptığı ortak uygulamada, 4 sürücüden ikisine emniyet kemeri takmamaktan, birine muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, birine ise sigortasız araç kullanmaktan toplam 746 TL cezai işlem uygulandı.

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