Milli Atlet Salı Ata'dan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret

Kütahya’nın Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Atletizm Mili Takımı’na seçilen Sıla Ata'yı ve atletizm antrenörü Yıldıray Kaya’yı misafir etti.

Antrenör Yıldıray Kaya, Simav’da sporcu alt yapısının hazır olduğunu belirterek, spora ve sporcuya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen destekten çok memnun olduklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirten Şirikçi, ülkemizi uluslar arası platformda temsil edecek olan Sıla Ata’yı ve atletizm antrenörü Yıldıray Kaya’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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