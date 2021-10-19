Hidayet Şen: "Devletimize minnettarız"

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Hükümet Meydanı’ndaki saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Muhtarlık Kurumu’nun demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade etti. Şahin, “Muhtarlara son dönemde verilen değer dolayısıyla devletimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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