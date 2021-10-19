Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları

Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası toplantılarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “20. Milli Eğitim Şurasında Türk Milli Eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek amacıyla "Eğitimde Fırsat Eşitliği" başlığı altında "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olmak üzere üç ana gündem konusu ele alınacaktır. Eğitim paydaşlarının söz konusu gündem konularıyla ilgili düşünceleri ortak akla dayalı, etkili ve uygulanabilir tavsiye kararlarının alınabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla ilimizde öğretmen, idareci, öğrenci Sivil Toplum Kuruluşları, üniversitemiz temsilcilerinden oluşan 3 komisyon kurulmuş, belirlenen başlıklar görüşülmüş, öneri ve teklifler değerlendirilerek il raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan il raporları bölge komisyonlarına gönderilecektir” denildi.

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