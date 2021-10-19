Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da otomobiliyle kaçan hırsızlık şüphelisi U.G., polisin 7 kilometrelik takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan U.G.´nin ehliyetinin olmadığı, başka bir suçtan arandığı ve 1,52 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine saat 03.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi´ne gitti. Polis ekipleri sokağa geldiğinde şüpheli U.G., kullandığı 03 LA 190 plakalı otomobille hızla uzaklaştı, polis de peşine düştü. Yaklaşık 7 kilometrelik takibin ardından U.G., aracını bırakıp yaya olarak kaçmak isterken gözaltına alındı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen U.G.´nin `Mala zarar verme´ suçundan arandığı ortaya çıktı. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenen U.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-10-19 12:47:33
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