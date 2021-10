Kaymakam Özay: "Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle verilen yemekte konuşan Kaymakam Didem Dinç Özay, “Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız” dedi.

Esire Termal Turizm Merkezinde köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Didem Dinç Özay, “Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız. Temsilcimiz olarak bulundukları yerlerde vatandaşımıza hizmet yönünde her türlü fedarkarlığı gösterdiklerine biz canı gönülden inanıyoruz. Bu yolda gerek kendinizden, bazen ailenizden fedakarlık ettiğinizin farkındayız. Kısa bir süre yaşadığımız ve halen devam eden pandemi sürecinde aslında ne kadar büyük bir kilit taşı olduğunuzu tekrardan yaşayarak görmüş olduk. Biz yöneticiler ve bir mülki idare amiri olarak, aynı şekilde kurum amirlerimizin, devletimizin vatandaşa olan hizmetleri aktarmada en kesintisiz yol sizlerden geçiyor. Bu yüzden bu yolda gösterdiğiniz fedakarlık ve yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Önemli olan gerçekten görevlerimizi bitirdiğimizde hoş bir seda ile anılabilmek. Vatandaşlarımızdan bir “Allah razı olsun” alabilmek, bu yolda en büyük tesellimiz ve temennimizdir. Bu yolda Allah hepinize güç, kuvvet versin diyorum. Vatandaşa hizmet yönündeki aşkınız hiç sönmesin, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yemekte yaptığı konuşmada Muhtarların Muhtarlar Günü kutlayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Muhtarlık müessesesi mahalle ve köylerimizde devletimizin temsilcisi, milletimizin üzüntüsünde, sevincinde en yakın paydaşı ve en önemlisi demokrasimizin temel taşıdır. Biz Belediye olarak Özel İdare ile işbirliği içerisindeyiz. Köylerimizin talepleri olduğunda her zaman onların yanındayız. Tüm muhtarlarımıza kazasız belasız görevler diliyorum. Sizlere her zaman kapımız açıktır” dedi.

Yemek sonunda AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, muhtarlara hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.