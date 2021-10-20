Otomobildeki 397 gram kokaini `Thor´ buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği `Thor´ ile yapılan aramada, 397 gram kokain ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.K.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği `Thor´ ile yapılan aramada, poşet içinde 397 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S.K., ifadesi için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-10-20 11:19:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.