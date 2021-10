Kaymakam Çiçek'ten uygulama noktalarına ziyaret

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Ercan ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçe girişleri ve şehir merkezinde polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktalarına ziyaret gerçekleştirdi

Kaymakam Çiçek, ilçe girişinde ve şehir merkezinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut ve İlçe Jandarma Komutan vekili Erdal Ercan’dan bilgi aldı. Uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Çiçek, can ve mal güvenliği bakımından trafik kurallarına uymanın önemini anlattı, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakam Hasan Çiçek, görevli personellere önceliğin can güvenlikleri olduğunu, uygulama noktasındaki eksikliklerinin giderilmesini ve denetimlerin ilçe güvenliği için sıkı bir şekilde devam etmesini istedi. Yol kontrol faaliyetlerinde bulunan emniyet ve jandarma personeline destek olmak ve denetlemek için ziyarette bulunduklarını ifade eden Kaymakam Çiçek, “Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışmaktadırlar. İlçemizin giriş ve çıkışlarında kurulan trafik uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerimiz her zaman görevinin başında. Amacımız hem ilçemizin, hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak, halkımızın huzurunu temin etmek. Yapılan uygulamalarda görev alan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

