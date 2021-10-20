Kütahya’da bir araçta 376 gram kokain ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da, polis ekiplerince il girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ' Thor' ile yapılan aramada, 376 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S. K. isimli şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı il girişinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 376 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.