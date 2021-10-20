Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor

İHA

Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor

Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi
İller bankasından temin ettiği 64,5 milyon TL kredi ve hibe kaynaklar ile ilçenin alt yapı, su ve kanalizasyon yapımına girmek üzere olan Emet Belediyesi, Dünya Bankası aracılığıyla da özellikle üst yapı çalışmalarına kaynak için kredi görüşmelerine devam ediyor.
Program kapsamında 2329 Eylül 2021 tarihleri arasında verilen eğitimlere Emet Belediyesi ilgili personelleri de katıldı. Eğitimlerde dünya bankası kredi ve hibe kullanma, finansal projeler hazırlama ve benzeri eğitimler alındı.
Dünya Bankası yetkilileri ile makamında bir araya gelen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ön etüt ve eğitim çalışmalarının tamamlandığı süreçte, proje ve finansal kaynaklar adına görüşmelerin oldukça hızlı ve olumlu geliştiğini belirtti.
Alt yapıya paralel üst yapı çalışmaları içinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Bilindiği üzere alt yapı modernizasyonunda ihale aşamasına gelindi.145 Milyon TL maliyetle öncelikle Emet’imizin alt yapısını modernize edeceğiz. Bu çalışmalara paralel, alt yapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarımızda başlayacak. Dünya Bankası vasıtası ile hazırladığımız projeler kapsamında, ilçemizin girişinden itibaren, orman, Okullar Caddesi, Akpınar, Karayolları ilçe çıkışına, yine orman istikametinden Hükümet Meydanı, Kaynarca Caddesi, eski hastane caddesinde karayolları ilçe çıkışına sokak aydınlatmaları hayata geçirilecek. Jeotermal sondaj çalışmaları ile de bulunan sıcak su kaynaklarının sıcaklığı ve rezerv durumlarına göre, jeotermal ısınma, termale yönelik projelerimiz şekillenecek. Ayrıca ilçemizde önemli bir eksikliği hissedilen kreş yapımı konusunda da ilçemize 4 kreş kazandırma projemizde yer alıyor. Yapılan anlaşmalara göre içerik ve projeler değişiklik gösterilse de, sokak aydınlatmaları ve jeotermal sondaj çalışmalarımız mutlaka yapılacak. Allah’ın izniyle tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında alt yapısı modern, üst yapısında ise ışıl ışıl bir Gazi Emet hayallerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz ”dedi.
Emet Belediyesi “Sürdürülebilir Şehircilik” projesi çalışmaları kapsamında sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 kreş yapımı için Dünya Bankasından kredi kullanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gedizli sporcular tekerlekli kızak şampiyonasına katıldılar
YEREL HABERLER Gedizli sporcular tekerlekli kızak şampiyonasına ...
Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti
Tavşanlı'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da tarihi eser operasyonu
Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
YEREL HABERLER Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
Kütahya’da bir araçta 376 gram kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta 376 gram kokain ele geçirildi
Otomobildeki 397 gram kokaini `Thor´ buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki 397 gram kokaini `Thor´ buldu
Kaymakam Çiçek'ten uygulama noktalarına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek'ten uygulama noktalarına ziyaret
Yoncalı'ya yeni kavşak
YEREL HABERLER Yoncalı'ya yeni kavşak
Muhtarlar yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlar yemekte bir araya geldi
Kaymakam Özay: "Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız”
YEREL HABERLER Kaymakam Özay: "Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, ...
Başkan Doğan: ”Demokrasi muhtarlardan başlıyor”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: ”Demokrasi muhtarlardan başlıyor”
Kütahya’da orman personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya’da orman personeline “Bilgi Güvenliği ...
Yaya önceliği, 'Uygulamalı' olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yaya önceliği, 'Uygulamalı' olarak gerçekleştirildi
Emet Belediyesi'nden aydınlatma çalışması
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nden aydınlatma çalışması
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve ...
Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık bakım şart
YEREL HABERLER Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık ...
Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
YEREL HABERLER Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
Kütahya’da sergi açılışı
YEREL HABERLER Kütahya’da sergi açılışı
Hisarcık’ta "Muhtarlar Günü” etkinlikleri
YEREL HABERLER Hisarcık’ta "Muhtarlar Günü” etkinlikleri
Müftü Nurullah Koçhan’dan Başkan Akçadurak’a ziyaret
YEREL HABERLER Müftü Nurullah Koçhan’dan Başkan Akçadurak’a ziyaret
Hidayet Şen: "Devletimize minnettarız"
YEREL HABERLER Hidayet Şen: "Devletimize minnettarız"
Başkan Işık: "Zor günler geride kaldı"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Zor günler geride kaldı"
Milli Atlet Salı Ata'dan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret
YEREL HABERLER Milli Atlet Salı Ata'dan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.