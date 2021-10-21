(ÖZEL) Çiftçilere dağıtılan 120 bin lavanta fidesi toprakla buluşuyor Lavanta, hem yağı ve suyu çıkarılıp değerlendiriliyor, hem de arıcıların tercih ettiği, turizm potansiyeli olan bitki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Çiftçilere dağıtılan 120 bin lavanta fidesi toprakla buluşuyor Lavanta, hem yağı ve suyu çıkarılıp değerlendiriliyor, hem de arıcıların tercih ettiği, turizm potansiyeli olan bitki

İHA

(ÖZEL) Çiftçilere dağıtılan 120 bin lavanta fidesi toprakla buluşuyor Lavanta, hem yağı ve suyu çıkarılıp değerlendiriliyor, hem de arıcıların tercih ettiği, turizm potansiyeli olan bitki

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan lavanta projesi kapsamında, Kiçir köyündeki çiftçilere 120 bin adet lavanta fidanı dağıtıldı.
Kiçir köyünde düzenlenen lavanta fidesi dağıtımına, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, vatandaşlar ve çiftçiler katıldı.
Simav Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, lavanta bitkisi yetiştirme projesine 2016 yılında Kestel ve Yeşilköy’de 80 dekar alanda başladıklarını ifade etti. Lavanta bitkisinin özellikleri ve ilçedeki ekonomik getirilerini anlatan Tokdemir, “Kiçir köyünde 2021 yılı Kütahya Özel İdaresi bütçesinden 120 dekar alan için lavanta projesi yaptık. 120 bin adet lavanta fidesini çiftçilerimize dağıttık. Lavanta bitkisi yaklaşık 35 yıl toprakta kalabilen çok yıllık aromatik bir bitkidir. Hem yağı ve suyu çıkarılıp değerlendiriliyor, hem de arıcıların tercih ettiği ve turizm potansiyeli olan bitkidir. Bu sebeple çiftçilerimiz tarafından tercih edilmektedir. 1070 rakımlı Kiçir köyümüzde, soğuğa dayanıklı olan lavanta bitkisinden çok iyi derecede verim elde edileceğini düşünüyorum” dedi.
Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, hazırlanan proje kapsamında 120 dekar arazide lavanta dikimi gerçekleştireceklerini ifade etti. Muhtar Buhan, “Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile birlikte çiftçilerimize lavanta fidelerinin dağıtımı yapıldı. 120 bin lavanta fidesini 1070 rakımlı Kiçir köyündeki 15 kişilik ekibimizle 120 dekarlık alanda toprakla buluşturacağız” diye konuştu.
120 dekarlık alanda uygulanacak olan projenin 10 dekarlık bölümünde lavanta bitkisi yetiştireceğini belirten üretici Ahmet Kurnaz, "Allah deval vermesin, emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi
"Mahallelerin öncelikleri yerine getiriyoruz"
YEREL HABERLER "Mahallelerin öncelikleri yerine getiriyoruz"
Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları ...
Gedizli sporcular tekerlekli kızak şampiyonasına katıldılar
YEREL HABERLER Gedizli sporcular tekerlekli kızak şampiyonasına ...
Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti
Tavşanlı'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da tarihi eser operasyonu
Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
YEREL HABERLER Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
Kütahya’da bir araçta 376 gram kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta 376 gram kokain ele geçirildi
Otomobildeki 397 gram kokaini `Thor´ buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki 397 gram kokaini `Thor´ buldu
Kaymakam Çiçek'ten uygulama noktalarına ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek'ten uygulama noktalarına ziyaret
Yoncalı'ya yeni kavşak
YEREL HABERLER Yoncalı'ya yeni kavşak
Muhtarlar yemekte bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlar yemekte bir araya geldi
Kaymakam Özay: "Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız”
YEREL HABERLER Kaymakam Özay: "Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, ...
Başkan Doğan: ”Demokrasi muhtarlardan başlıyor”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: ”Demokrasi muhtarlardan başlıyor”
Kütahya’da orman personeline “Bilgi Güvenliği Farkındalık” eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya’da orman personeline “Bilgi Güvenliği ...
Yaya önceliği, 'Uygulamalı' olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yaya önceliği, 'Uygulamalı' olarak gerçekleştirildi
Emet Belediyesi'nden aydınlatma çalışması
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nden aydınlatma çalışması
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, ehliyetsiz ve ...
Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık bakım şart
YEREL HABERLER Araçlarda büyük hasarlardan kaçınmak için kışlık ...
Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
YEREL HABERLER Kütahya’da 20. Milli Eğitim Şurası Toplantıları
Kütahya’da sergi açılışı
YEREL HABERLER Kütahya’da sergi açılışı
Hisarcık’ta "Muhtarlar Günü” etkinlikleri
YEREL HABERLER Hisarcık’ta "Muhtarlar Günü” etkinlikleri
Müftü Nurullah Koçhan’dan Başkan Akçadurak’a ziyaret
YEREL HABERLER Müftü Nurullah Koçhan’dan Başkan Akçadurak’a ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.