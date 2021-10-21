Anadolu Lisesi'nde “Üniversitede bir ders” projesi

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri ’’Üniversitede bir ders’’ projesi ile üniversiteye hazırlanıyor.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Başak Karslı ve Matematik Öğretmeni Kübra Sancı tarafından organize edilen ’’Üniversitede Bir Ders’’ projesi 45 öğrencinin katılımı ile Hisarcık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Merve Türkoğlu tarafından ’’Davranış Bilimleri’’ dersi Meslek Yüksekokulu amfisinde işlendi. Üniversite ve bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, ayrıca davranış bilimleri dersi ile davranışın iletişimdeki önemini kavrayarak, doğru iletişim kurmayı öğrenmeleri ve arkadaş ortamına kolay uyum sağlamaları konusunda bilgi sahibi oldular.

Ders sonunda Okul Müdürü İsmail Aydın tarafından Öğretim Görevlisi Merve Türkoğlu’na ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar’a öğrencilerin eğitimine sundukları katkılardan dolayı hediye takdim edildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, ders başlamadan önce yüksekokul kantininde vakit geçiren öğrencilerin, üniversite öğrencileri ile sohbet ederek üniversite hayatı hakkında bilgi aldıklarını ve üniversite havasını soluduklarını belirtti.

Müdür Aydın,” Bu proje ile 12. sınıf öğrencilerimiz kısa bir süreliğine de olsa üniversite öğrencisi oldu. Üniversiteyi kazanmış ve ilk dersine giriyormuş gibi bir imkana kavuşan öğrencilerimiz, üniversiteyi yakından gördü ve üniversite öğretmeninin bir dersine katılım sağlayarak bir sonraki eğitim ortamı hakkında somut bilgiye ulaştı. Üniversite okuma hayali olan öğrencilerimiz için tecrübe olurken, üniversite hayali kurmamış olan öğrencilerimizin bir sonraki eğitim basamağının üniversite olduğu ve o sıralarda ders görebilmeleri için üniversite sınavına hazırlanmaları gerektiğinin farkına varmaları sağlandı” dedi.

Aydın, projeyi hazırlayan öğretmenlere, Öğretim Görevlisi Merve Türkoğlu’na ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar’a öğrencilerin eğitimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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