Kütahya’da okulların 'Kendin Yap Atölyeleri' ziyaretleri başladı

Kocası darp etti! Aracını yaktı! "Ne olur duy sesimi!"

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Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile YENEP kapsamında tasarımcı, girişimci ve üretken nesiller için Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kurulan ve ağustos ayından beri öğrenciler ile demo eğitimler düzenlenen Kendin Yap Atölyelerinde okul ziyaretleri başladı.

Öğrencilerin atölyeleri tanıması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yer alan atölyede, Arçelik Mini Garage, Origami, Krigami İstasyonu, 3D Tasarım İstasyonu, Robotik Kodlama İstasyonu, Mobil Uygulama İstasyonu, Nesnelerin İnterneti İstasyonu ve Ahşap İstasyonu yer alıyor.

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