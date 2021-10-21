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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor

İHA

Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor

Emet Belediyesinin hayata geçirmek istediği sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 kreş yapımı için kaynak temini adına Dünya Bankası yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi
İller bankasından temin ettiği 64,5 milyon TL kredi ve hibe kaynaklar ile ilçenin alt yapı, su ve kanalizasyon yapımına girmek üzere olan Emet Belediyesi, Dünya Bankası aracılığıyla da özellikle üst yapı çalışmalarına kaynak için kredi görüşmelerine devam ediyor.
Program kapsamında 2329 Eylül 2021 tarihleri arasında verilen eğitimlere Emet Belediyesi ilgili personelleri de katıldı. Eğitimlerde dünya bankası kredi ve hibe kullanma, finansal projeler hazırlama ve benzeri eğitimler alındı.
Dünya Bankası yetkilileri ile makamında bir araya gelen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ön etüt ve eğitim çalışmalarının tamamlandığı süreçte, proje ve finansal kaynaklar adına görüşmelerin oldukça hızlı ve olumlu geliştiğini belirtti.
Alt yapıya paralel üst yapı çalışmaları içinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Bilindiği üzere alt yapı modernizasyonunda ihale aşamasına gelindi.145 Milyon TL maliyetle öncelikle Emet’imizin alt yapısını modernize edeceğiz. Bu çalışmalara paralel, alt yapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarımızda başlayacak. Dünya Bankası vasıtası ile hazırladığımız projeler kapsamında, ilçemizin girişinden itibaren, orman, Okullar Caddesi, Akpınar, Karayolları ilçe çıkışına, yine orman istikametinden Hükümet Meydanı, Kaynarca Caddesi, eski hastane caddesinde karayolları ilçe çıkışına sokak aydınlatmaları hayata geçirilecek. Jeotermal sondaj çalışmaları ile de bulunan sıcak su kaynaklarının sıcaklığı ve rezerv durumlarına göre, jeotermal ısınma, termale yönelik projelerimiz şekillenecek. Ayrıca ilçemizde önemli bir eksikliği hissedilen kreş yapımı konusunda da ilçemize 4 kreş kazandırma projemizde yer alıyor. Yapılan anlaşmalara göre içerik ve projeler değişiklik gösterilse de, sokak aydınlatmaları ve jeotermal sondaj çalışmalarımız mutlaka yapılacak. Allah’ın izniyle tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında alt yapısı modern, üst yapısında ise ışıl ışıl bir Gazi Emet hayallerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz ”dedi.
Emet Belediyesi “Sürdürülebilir Şehircilik” projesi çalışmaları kapsamında sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve 4 kreş yapımı için Dünya Bankasından kredi kullanacak.

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