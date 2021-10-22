Kütahya'ya 981,5 milyon TL yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'ya 981,5 milyon TL yatırım

İHA

Kütahya'ya 981,5 milyon TL yatırım

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ali Çelik, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2021 yılı yatırım programında il genelinde 745 kamu yatırım projesinin yer aldığını kaydederek, “2021 yılında uygulanan projeler için toplam 1 milyar 701 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve 2021/1. dönemde 136,5 milyon TL, 2021/2. dönemde 308 milyon TL, 2021/3. dönemde 536,7 olmak üzere toplam 981,5 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57,68’e tekabül etmektedir. Projelerden 240’ı tamamlanmış, 349’u devam etmekte, 51’i ihale aşamasında, 105 projeye ise henüz başlanmadı” dedi.

“Ödenek 1,3 milyar TL’den 1,7 milyar TL’ye yükseldi”
İl genelindeki proje sayısının ilk 6 aya göre 653’ten 745’ e yükseldiğini kaydeden Vali Çelik, “Bu yıl için tahsis edilen ödenek ilk altı ayda 1,3 milyar TL’den dokuz ay itibarıyla 1,7 milyar TL’ye yükseldi. Yatırım harcaması ilk altı ayda 443,4 milyon TL’den dokuz ay itibarıyla 981,5 milyon TL’ye yükselerek nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57,68’e çıktı. Yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla yatırım harcama rakamının yüzde 80’lere çıkması beklenmektedir” diye konuştu.
Bölge ve İl Müdürlerinin yatırımlar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdiği toplantı soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.
Toplantıya, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Bölge ve İl Müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi
DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
YEREL HABERLER DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD’ın sempozyumuna katıldı
YEREL HABERLER DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD’ın sempozyumuna katıldı
Vali Çelik: “Aizanoi Antik Kenti’nin tüm ihtişamı ve görkemiyle gün yüzüne çıkarıldı”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Aizanoi Antik Kenti’nin tüm ihtişamı ve ...
Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şenliği
YEREL HABERLER Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ...
Rektör Uysal: “Eğitimden kazandığımızı araştırmaya harcıyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “Eğitimden kazandığımızı araştırmaya ...
Kütahya-Tavşanlı yolundaki kavşak ve bağlantı yolu çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya-Tavşanlı yolundaki kavşak ve bağlantı yolu ...
DPÜ’de “Engelleri Aşabilmek Hayata Olumlu Bakmakla Olur” konulu konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de “Engelleri Aşabilmek Hayata Olumlu Bakmakla ...
Başkan Kulat: "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kulat: "2023 hedeflerimize emin adımlarla ...
Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları ...
Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o ...
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim tablet verildi
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim ...
Kütahya’da okulların 'Kendin Yap Atölyeleri' ziyaretleri başladı
YEREL HABERLER Kütahya’da okulların 'Kendin Yap Atölyeleri' ...
Kargo takip numarasını öğrenip 13 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar
YEREL HABERLER Kargo takip numarasını öğrenip 13 bin TL'lik ...
DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
YEREL HABERLER DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
Zafer Havalimanı'nda yangın söndürme tatbikatı
YEREL HABERLER Zafer Havalimanı'nda yangın söndürme tatbikatı
Kütahya'da Halk Günü
YEREL HABERLER Kütahya'da Halk Günü
Anadolu Lisesi'nde “Üniversitede bir ders” projesi
YEREL HABERLER Anadolu Lisesi'nde “Üniversitede bir ders” projesi
Şaphane MYO’yu kongrede temsil eden öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Şaphane MYO’yu kongrede temsil eden öğrencilere ödül
DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD’ın sempozyumuna katıldı
YEREL HABERLER DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD’ın sempozyumuna katıldı
Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şenliği
YEREL HABERLER Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ...
Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.