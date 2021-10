Gediz’de spor salonları ve sahalar gençlerle dolup taşıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor Merkezi kapalı spor salonu ve sahasıyla gençlere her mevsim hizmet vermeye devam ediyor. Her yaş grubunun katılım sağladığı alanlar günün bütün saati kullanıma açık.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Bizler, çocuklarımıza gençlerimize spor yapabilecekleri mekanlar kazandırırken, onlar da faaliyet gösterdikleri branşlarda başarıdan başarıya koşuyor ve bizleri gururlandırıyorlar. Hedefimiz hem daha çok sayıda gencin spor yapmasını sağlamak hem de bu sporcuların arasından Türkiye ve dünya şampiyonları çıkarmak. Her yaştan insanımızın spor yapmasını istiyoruz. Salonumuz çok amaçlı yapıldığı için değişik yaş gruplarında ve değişik dallarda spor çalışmaları yapılabiliyor. Spor yapmak insana sağlıklı yaşamın yanı sıra çalışma hayatında da büyük avantajlar sağlıyor. Bu nedenle spora önem veriyor ve gençlerimizin spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Alt yapı bizden spor yapmak gençlerimizden” açıklamasında bulundu.

