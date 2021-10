Anaokulu öğrencilerindeni turşu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Anaokulu öğrencileri, kışlık turşularını hazırladı.

Tavşanlı Hande Gül Anaokulu öğrencileri öğretmenleri ile her hafta farklı bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Öğretmenler ve minik öğrenciler kültürümüzün bir parçası olan turşuyu derslerinde ele aldılar.

Her sene annelerin kurduğu turşuyu bu sene Hande Gül Anaokulu öğrencileri minik elleri ile kendileri hazırladı.

"Turşu kış hazırlıklarımızdan biri olan annelerimizin, ninelerimizin her kış öncesi sebzelerden çeşit çeşit hazırladıkları en önemli hazırlıklarımızdan biridir " diyen, Okul Müdürü Nimet Uzan, "Çocuklarımıza bu kış kendi kurdukları turşuları tattırmak istiyoruz" dedi.

