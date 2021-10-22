Gediz’de Cumhuriyet Koşusu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet ve Ataya saygı koşusu düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen koşuya yüzlerce öğrenci katıldı.

Gediz İlçe stadında Minik erkekkız, Yıldız erkekkız, genç erkekkız olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilen koşuya, Gediz merkez ve köy okullarından öğrenciler katıldı.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Bu amaç için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlemiş olduğumuz koşuda dereceye giren öğrencilerimize madalyaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında verilecek" dedi.

İlce Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur "Sporla milli ve manevi değerlerimizi birleştirerek Cumhuriyet koşusu ve Ataya saygı koşusunu Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle düzenledik. Dereceye giren takımlar 26 Ekim’de Kütahya’da, sonra da 29 Ekim’de Ankara’da yapılacak koşuya katılacaklar. Başarılar dilerim" diye konuştu.

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