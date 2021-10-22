Kütahya’da lise öğrencilerine, "Proje Hazırlama Teknikleri" semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da lise öğrencilerine, "Proje Hazırlama Teknikleri" semineri

İHA

Kütahya’da lise öğrencilerine, "Proje Hazırlama Teknikleri" semineri

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Serpil Kılıç Cebeci, Okul Müdür Yardımcıları, öğretmen ve öğrencileri, Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiler
İki okulun idareci ve öğretmenleri yaptıkları ve yapacakları etkinlik ve projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca TÜBİTAK projesi hazırlama konusunda Eti Sosyal Bilimler Lisesi Coğrafya Öğretmeni Işın Erdoğan tarafından "Proje Hazırlama Teknikleri" konusunda öğrencilere seminer verildi.
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi programlarından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ettiler. Sosyal Bilimler Liseleri arasında gerçekleşen bu ziyaretin bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli ve çok değerli olduğunu ifade eden Müdür Hasan Başyiğit, yapılan etkinlikte emeği geçenlere ve misafir okula ziyaretleri için teşekkür etti. Misafir ekip tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kendin Yap Atölyeleri" ziyaret edildikten sonra Kütahya’nın farklı önemli mekanlarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gediz’de Cumhuriyet Koşusu
YEREL HABERLER Gediz’de Cumhuriyet Koşusu
Kütahya’da yangın havuzlarının sayısı 46’ya ulaştı
YEREL HABERLER Kütahya’da yangın havuzlarının sayısı 46’ya ulaştı
Anaokulu öğrencilerindeni turşu
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerindeni turşu
Gediz’de spor salonları ve sahalar gençlerle dolup taşıyor
YEREL HABERLER Gediz’de spor salonları ve sahalar gençlerle dolup ...
Kütahya'ya 981,5 milyon TL yatırım
YEREL HABERLER Kütahya'ya 981,5 milyon TL yatırım
Kütahya’da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi
DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
YEREL HABERLER DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD’ın sempozyumuna katıldı
YEREL HABERLER DPÜ AFAMER ve AKUK, AFAD’ın sempozyumuna katıldı
Vali Çelik: “Aizanoi Antik Kenti’nin tüm ihtişamı ve görkemiyle gün yüzüne çıkarıldı”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Aizanoi Antik Kenti’nin tüm ihtişamı ve ...
Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şenliği
YEREL HABERLER Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ...
Rektör Uysal: “Eğitimden kazandığımızı araştırmaya harcıyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “Eğitimden kazandığımızı araştırmaya ...
Kütahya-Tavşanlı yolundaki kavşak ve bağlantı yolu çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya-Tavşanlı yolundaki kavşak ve bağlantı yolu ...
DPÜ’de “Engelleri Aşabilmek Hayata Olumlu Bakmakla Olur” konulu konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de “Engelleri Aşabilmek Hayata Olumlu Bakmakla ...
Başkan Kulat: "2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kulat: "2023 hedeflerimize emin adımlarla ...
Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları sürüyor
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nin jeotermal kaynak arayışları ...
Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı; o ...
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim tablet verildi
YEREL HABERLER DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim ...
Kütahya’da okulların 'Kendin Yap Atölyeleri' ziyaretleri başladı
YEREL HABERLER Kütahya’da okulların 'Kendin Yap Atölyeleri' ...
Kargo takip numarasını öğrenip 13 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar
YEREL HABERLER Kargo takip numarasını öğrenip 13 bin TL'lik ...
DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
YEREL HABERLER DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi
Zafer Havalimanı'nda yangın söndürme tatbikatı
YEREL HABERLER Zafer Havalimanı'nda yangın söndürme tatbikatı
Kütahya'da Halk Günü
YEREL HABERLER Kütahya'da Halk Günü
Anadolu Lisesi'nde “Üniversitede bir ders” projesi
YEREL HABERLER Anadolu Lisesi'nde “Üniversitede bir ders” projesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.