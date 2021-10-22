Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, trafik denetimlerine katıldı

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, TavşanlıKütahya karayolunda bulunan uygulama noktasında denetimlere iştirak etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trafik birimlerimizce yürütülen denetim faaliyetleri etkin, sürekli ve yoğun olarak sürdürülmektedir. Trafik kurallarına kamuoyunun dikkatini çekmek, yürütülen faaliyetlerin etkinliğini ve personelimizin motivasyonunu arttırmak amaçlarıyla Tavşanlı Kütahya karayolunda bulunan uygulama noktasında İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Koç denetimlere katılmış ve sürücülere, hız kurallarına uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapmıştır. Bilgilendirme sonrasında broşür ve çocuklara kırmızı düdük takdim etmiştir” denildi.

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