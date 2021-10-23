DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim tablet verildi

2020 Erasmus+ programı dâhilinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin paydaşı olduğu Comix Digital projesi kapsamında görev alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim tablet dağıtımı için tören yapıldı.

Fransa'da bulunan Aix Marseille Üniversitesi eş güdümünde 4 farklı ülkeden 8 paydaş kurumun yer aldığı Comix Digital Projesi'nde bir aşama daha geride bırakıldı. Geçtiğimiz aylarda mesleki seminerlere ve dil eğitimine yer verilen proje içeriğinde, şimdi de toplumdaki kadın ve cinsiyet rollerine dikkat çeken bir çizgi roman senaryosu hazırlayan 8 kişilik öğrenci grubunun bu senaryoları dijital çizimlere dönüştürmesi için proje bütçesinden her bir öğrenciye çizim tableti ve çizim kalemi satın alındı.

Çizim tableti ve kalemi dağıtım töreninde konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, çizimlerin en çağdaş ortamda oluşturulması ve öğrencilerin teknik kapasitelerini artırmaları adına, dağıtılan çizim tabletlerinin hem proje hem de öğrenciler açısından oldukça yararlı olacağını vurguladı.

Proje takımında yer alan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık da bu tür projelerin hem öğrencilerin kuramsal bilgilerine katkı sağlamada, hem de üniversitenin uluslararası arenada bilinirliğinin arttırılması yönüyle çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bundan sonraki faaliyetlerin 2022 yılı Nisan ayına kadar belirlenen konu bağlamındaki teknik çizimler ve ülkeler arası koordinasyon toplantıları olduğunu kaydeden proje koordinatörü Öğr. Gör. Mahmut Kayaaltı ve öğrenci grubundan sorumlu akademisyen Öğr. Gör. Elif Dokur, proje takviminde yer alan 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek Dumlupınar Festivali’nin hazırlıklarına da şimdiden başladıklarını kaydettiler. Her iki akademisyen açıklamasında proje hakkında ayrıntılı bilgilere comixdigital.dpu.edu.tr adresinden ulaşılabileceğinin bilgisini verdi.

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