Hisarcıklı şehit asker Fatih Seven’in adı okulda yaşatılacak

21 Ekim 1998 tarihinde Van’ın Çatak ilçesi NarlıSiyahkaya bölgesinde icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Er Fatih Seven’in ismi, memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’deki okulda yaşatılacak.

Şehit Piyade Komando Er Fatih Seven’in adının ailesinin talebiyle memleketi Dereköy İlk ve Ortaokuluna verilmesi nedeniyle Fatih Seven’i anma ve okulun isim değişikliği töreni gerçekleştirildi.

Şehidin annesi Havva Seven’in Kaymakam Buğra Karadağ’dan “oğlumun adını yaşatacak bir şey istiyorum” demesi ile başlayan süreç

sonunda şehit ailesinin talebi üzerine Bakanlık Dereköy İlk ve Ortaokulunun isminin Şehit Fatih Seven olarak değiştirilmesine onay verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen Fatih Seven’i anma ve okulun isim değişikliği törenine Kaymakam Didem Dinç Özay, Hisarcık Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, şehidin annesi Havva Seven ve kardeşi Hüseyin Seven ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İmam Ramazan Efenk’in Kur’an tilavetiyle başladı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Didem Dinç Özay,” Dereköy İlk ve Ortaokulunun bundan sonra şehidin ismiyle anılacak olmasının ve bu şekilde gelecek nesillere aktarılacak olmasının gurur verici bir hadise olduğunu ifade etti.

Kaymakam Özay, “ Ayrıca bunun şehidimizin şehadet yıldönümüne denk gelmiş olması bizler için ayrı bir önem ve anlam arz ediyor. Bizler her zaman vatani görevimizi, hizmetlerimizi yaparken bu vatan toprağına bir taşta biz koymaya çalışıyoruz. Bu vatanın bize şehitlerimizin emaneti olduğunu, bu hassasiyeti hiç unutmadan, kendimize hatırlatarak hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Dereköy İlk ve Ortaokulumuz gerçekten bizim için hem akademik, hem başarı anlamında güzel bir okulumuz. Bizi mutlu eden, dereceler getiren bir okulumuz. Bundan sonra Fatih Seven şehidimizle anılacak olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Temenni ediyorum ki bundan sonra adına yaraşır bir şekilde bu okuldan nice Fatih Seven’ler, nice vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan öğrencileri mezun etmek, yetiştirmek nasip olur inşallah. Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, şehidimiz Fatih Seven’e ve gelmiş geçmiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hepsinin ailelerinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Şehit Fatih Seven’in özgeçmişinin okunduğu törende daha sonra öğrenciler tarafından Şehide Mektup şiiri ve çeşitli şiirler ile Şehitler Tepesi Oratoryosu seslendirildi. Törende son olarak İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından dua okundu. Tören bitiminde şehidin mezarı ziyaret edilerek, Kur’an okunup dua edildi.

Ayrıca tören boyunca davetlilere lokma ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.