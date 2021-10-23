Hisarcık MYO yüzde 80 yerleşme oranını yakaladı

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Tapu ve Kadastro ve İş Sağlığı ve Güvenliği programlarında yüzde 100 doluluk oranına erişen Hisarcık Meslek Yüksekokulunun diğer programlarıyla birlikte kontenjanlarında yüzde 80 yerleşme oranını yakaladığı bildirildi.

2021 YKS 2. Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Hisarcık Meslek Yüksekokuluna 67 öğrencinin daha kayıt yapmaya hak kazandığını söyleyen Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar,” Böylece Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Tapu ve Kadastro ve İş Sağlığı ve Güvenliği programlarında yüzde 100 doluluk oranına erişen Hisarcık Meslek Yüksekokulumuz diğer programlarıyla birlikte kontenjanlarında yüzde 80 yerleşme oranını yakalamıştır. 2. Ek Yerleştirme kayıtları, 2631 Ekim 2021 tarihleri arasında Edevlet üzerinden yapılabilecektir. Edevlet üzerinden ekayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Edevlet üzerinden ekaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle ekayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini Hisarcık Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurarak 26 Ekim1 Kasım 2021 tarihleri arasında yaptırabileceklerdir. Şahsen kayıtlar 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir” diye konuştu.

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