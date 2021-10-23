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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pompalı tüfekle havaya ateş eden sürücü yakalandı

İHA

Pompalı tüfekle havaya ateş eden sürücü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Kütahya'dan Tavşanlı istikametine otomobili ile gitmekte olan H.U., rastgele havaya ateş ettiği ihbar edildi.
Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. Tavşanlı ilçesine geldiği sırada, Tavşanlı Trafik Denetim Bölge Şefliği önünde dur ihtarına uymayarak ilçe merkezine gitmesi ile kovalamaca başladı.
Aracı takip eden polis ekipleri Tavşanlı çevre yolu Sadık Penbe caddesi kavşağındaki trafik ışıklarında önü polis aracı ile kesilerek yakalandı.
Araç içerisindeki H.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Göz altına alınan H.U. adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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