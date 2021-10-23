Projede görev alan öğretmenlere teşekkür belgesi

“Kütahya Bilimle Şenleniyor” projesinde görev alan öğretmenlere Teşekkür Belgesi verildi.

TÜBİTAK 4007 projesi olan "Kütahya Bilimle Şenleniyor" projesinde görev alan öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projede emeği geçenlere teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Böyle faydalı çalışmaların sürekliliğini temenni eden Müdür Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her zaman bu tür çalışmalara destek olacağını ifade etti.

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