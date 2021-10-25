Altıntaş Belediyesi'nden sıcak asfalt çalışması

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, eğitim kurumlarının yollarında sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirtti.

Eğitim ordusunun emrinde olduklarını söyleyen Başkan Arif Teke, ”İlçemizde, aynı eğitim yerleşkesinde bulunan Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezinde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin yaklaşan kış aylarında okul servislerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için yerleşke içinde yıpranan yollara sıcak asfalt uygulaması yaparak öğrencilerimizin ve Eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Emeği geçen Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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