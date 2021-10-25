Salamura zeytin yapımı hem sağlıklı, hem ucuz

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlar Manisa’dan gelen sağlıklı ve ucuza mal olan organik yeşil ve siyah zeytini salamura yaparak kış boyunca tüketiyor.

Zeytinin hasat döneminin başlamasıyla ilçe pazarına Manisa’nın Akhisar ilçesinden getirilen siyah ve yeşil zeytinler salamura yapılmak üzere vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor.

Artan zeytin fiyatları yüzünden vatandaşın evlerde salamura zeytin yapımına yöneldiğini söyleyen zeytin satıcısı Ünal Korkmaz, " Akhisar’dan getirdiğimiz yeni mahsul yeşil zeytinin kilosunu 1014 TL, siyah zeytinin kilosunu ise 1417 TL arasında satıyoruz. Ayrıca halkımızın satın aldığı yeşil zeytinleri makinede kırıp veya çizerek teslim ediyoruz. Böylece vatandaş çizme ve kırma zahmetinden kurtulmuş oluyor. Satışlarımız çok iyi. Vatandaş bütün kış tüketeceği organik yeşil ve siyah zeytini salamura yaparak piyasa fiyatının yarısına mal etmiş oluyor” dedi.

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