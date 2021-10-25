DPÜ'de tanışma etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) dört öğrenci topluluğunun ortaklığında amfitiyatroda öğrenciler için tanışma etkinliği düzenlendi.

Amfitiyatroda dans, müzik, sinema ve fotoğrafçılık ile tiyatro topluluklarının organizasyonunda düzenlenen ve çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz de katıldı.

Müzik topluluğu üyelerinin konserleriyle başlayan etkinlikte patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı. Dans Topluluğunun gösterisinin ardından Tiyatro Topluluğu ‘Falso’ adlı oyununu sahneledi.

Konserlerle devam eden etkinlikte Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu Yeşilçam klasiklerinden “Süt Kardeşler” filminin gösterimini gerçekleştirdi. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlik şarkılar eşliğinde sona erdi.

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